Nuova casa per Re-Use. La cabina Enel di Cucinella

La forza delle donne e la loro volontà di fare, ieri mattina, si sono evidenziate all’inaugurazione della riqualificazione dell’ex Cabina Enel situata all’inizio dei Giardini Margherita, realizzata dall’Associazione Re-Use With Love, presieduta da Veronica Veronesi e dalla vice Leopolda Sassoli de’ Bianchi. Lo spazio, in disuso da moltissimi anni, è stato portato a nuova luce grazie al progetto dell’architetto Mario Cucinella con la realizzazione esecutiva dell’architetto Emanuele Dionigi, il tutto ha creato un luogo magico che sa di passato, presente e futuro.

Ciò si evince dalle foto di Luca Maria Castelli attaccate alle pareti del nuovo centro, che documentano il work in progress dei lavori iniziati nel 2021 e terminati ora. Veronica Veronesi assieme al direttivo, commossa, ha ringraziato le istituzioni, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare quello che, da sogno, oggi è una realtà. Le istituzioni, con il sindaco Matteo Lepore, l’ex sindaco Virginio Merola, il senatore Pier Ferdinando Casini, la sottosegretaria al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, la presidente del Quartiere Santo Stefano Rosa Amorevole, gli sponsor con il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli e il direttore generale di Banca di Bologna Alberto Ferrari, e ancora addetti ai lavori, si sono uniti all’entusiasmo ed alla soddisfazione delle fantastiche volontarie di Re-Use, non con il solito spirito partecipativo, ma con un abbraccio di stima. Il riuso dei capi, dell’abbigliamento a scopi benefici è sempre stata la logica dell’associazione e, ora, il riadattamento di un pezzo dei nostri amati Giardini rivive grazie al loro coraggio. Il progetto è fantastico: entrando nella nuova zona si respira un’aria di moderna architettura nel rispetto del passato, infatti alcuni elementi della centrale elettrica sono stati mantenuti. L’immobile è stato riqualificato con azioni di restauro e risanamento conservativo, con quel rispetto per l’ambiente che da sempre è onorato da Re-Use. Questo spazio oltre ad essere il centro dell’associazione (mantenendo sempre quello di via Savenella), sarà anche un punto per realizzare eventi e conferenze. Infatti sarà destinato ad ospitare l’hub creativo e culturale di Re-Use, ma anche della città per la quale lavora.