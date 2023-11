Nuove divise per i portalettere

Cambio d’abito per i 486 portalettere del Bolognese: un nuovo design che unisce funzionalità ed estetica, tessuti riciclabili per tutelare l’ambiente e capi versatili capaci di proteggere dal freddo in inverno e altamente traspiranti per i periodi più caldi, con i colori classici di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio. "Siamo soddisfatti dell’obiettivo raggiunto con le nuove divise – ha detto Maria Gabriella Carcione, Responsabile Ingegneria e Sicurezza Macroarea Logistica Centro Nord –. Il Centro Distribuzione di Bologna Centro è il sito pilota per la distribuzione delle nuove divise: negli ultimi anni, questo stabilimento è stato sede di sperimentazione degli impianti di meccanizzazione di nuova tecnologia, come anche i nuovi palmari e i nuovi mezzi della flotta Green".