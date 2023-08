Nuovi presidi in diciannove scuole della città

Sono quaranta i nuovi presidi per 84 scuole della regione: tanti sono quelli chiamati a prendere il timone in attesa di un dirigente scolastico. In dettaglio, 19 in provincia di Bologna, 10 in quella di Ferrara, quattro a Forlì-Cesena, 14 in provincia di Modena, otto in provincia di Piacenza, 11 in quella di Parma, quattro nel ravennate, nove in provincia di Reggio Emilia, cinque in quella di Rimini. L’Ufficio scolastico dell’Emilia-Romagna ha pubblicato l’elenco delle sedi disponibili, di cui due saranno occupate dai vincitori del concorso dell’Ufficio scolastico per la Campania, che,invitati ad esprimere una preferenza di assegnazione, hanno scelto di prendere servizio nella nostra regione. La Direzione generale dell’amministrazione centrale del ministero dell’Istruzione ha poi assegnato all’Emilia-Romagna altri 38 vincitori di un altro concorso. A loro sta dunque scrivendo l’Usr per acquisire le preferenze di sedi tra le 84 scuole disponibili.

Il termine per indicare la preferenza è oggi, qualora qualcuno non lo facesse verrà assegnato a uno degli uffici rimasti. Si può inoltre rinunciare all’assunzione, comunicandolo sempre entro oggi. La procedura è da compilare online, e bisogna indicare dieci sedi in almeno tre province. In base alla norma, i vincitori del concorso in Campania dovranno rimanere in regione per almeno sei anni, mentre gli altri 38 vincitori staranno in Emilia Romagna per la durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

Entro il 25 agosto saranno pubblicate online le sedi assegnate e il 29 si firmeranno i contratti di lavoro.