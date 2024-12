Nuovo supercomputer per l'intelligenza artificiale in Emilia-Romagna: progetto IT4LIA AI Factory

Al Tecnopolo Manifattura di Bologna, nella Data Valley dell’Emilia-Romagna, sarà installato un nuovo supercomputer avanzato, ottimizzato per l’intelligenza artificiale, che diventerà un punto di riferimento per il supercalcolo, i big data e ogni applicazione dell’AI, e rappresenterà un punto di forza per l’ecosistema dell’innovazione regionale e quello tecnologico e digitale italiano, dando un impulso fondamentale alla competitività e capacità economica del Paese.

La nuova infrastruttura è il cuore del progetto IT4LIA AI Factory, selezionato dalla Commissione Europea all’interno della call per la creazione delle prime AI Factory europee. Si tratta di un’iniziativa cofinanziata dal ministero dell’Università e della Ricerca, dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dalla Regione Emilia-Romagna, dal consorzio Cineca, dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, dall’Agenzia ItaliaMeteo, dall’Istituto italiano di Intelligenza artificiale per l’industria e dalla Fondazione Bruno Kessler. All’iniziativa partecipano anche altre Istituzioni e soggetti nazionali, tra i quali la Fondazione Icsc - Centro nazionale di ricerca in Hpc Big data and Quantum Computing. Il progetto beneficia di un investimento complessivo di circa 430 milioni, cofinanziato dal Governo italiano, dalla Regione e dalla Commissione Europea e il ruolo di coordinamento sarà affidato a Cineca.

A novembre 2022 era già stato inaugurato ‘Leonardo’, il supercomputer da 240 milioni di euro, all’epoca quarto calcolatore al mondo per velocità e potenza destinato a progetti di ricerca, uso scientifico e accademico e applicazioni industriali.

"L’Italia - ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca - si conferma così protagonista del progresso tecnologico internazionale. Con la selezione del progetto IT4LIA AI Factory da parte della Commissione europea, il nostro Paese si posiziona al centro dello sviluppo dell’intelligenza artificiale in Europa. Una grande infrastruttura che sarà al servizio anche del sistema produttivo, dalle PMI alle start up, per una crescita più competitiva e sostenibile". Sulla stessa linea il collega Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del consiglio: "L’Italia è leader nella progettualità tecnologica collegata all’innovazione nel settore cruciale dell’intelligenza artificiale. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale prosegue la sua intensa attività di potenziamento delle capacità digitali del nostro ecosistema, che ha già un punto di riferimento nella realizzazione, presso il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, di una prima infrastruttura di supercalcolo per la cybersicurezza nazionale".

"La selezione di IT4LIA AI Factory da parte della Commissione Europea è un riconoscimento straordinario per il nostro Paese", ha commentato Francesco Ubertini, Presidente di Cineca. "L’esperienza che abbiamo maturato nel supercalcolo, e che con l’installazione e l’impiego del supercomputer Leonardo è arrivata a livelli avanzatissimi, è stata un elemento fondamentale per convincere la Commissione. Adesso abbiamo un’opportunità ancora piu’ grande e la responsabilita’ di posizionare il nostro Paese al centro dello sviluppo tecnologico nell’ambito dell’intelligenza artificiale, a beneficio di startup, PMI e dell’intero ecosistema industriale".

Ma grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Regione. "L’Emilia-Romagna ottiene un altro straordinario riconoscimento, confermandosi una Data Valley di livello internazionale", hanno scritto in una nota la presidente facente funzioni, Irene Priolo, e l’assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. "Aver investito nel digitale in anticipo rispetto ad altri territori ci permette ora di presentarci con le carte in regola alla sfida dell’intelligenza artificiale, la nuova frontiera del digitale che rappresenterà un valore aggiunto straordinario per i progetti di sviluppo e studio delle imprese e dei centri di ricerca pubblici e privati".