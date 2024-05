Oggi il docufilm a Lugo. In arrivo nuove date

Dopo il debutto a Bologna della scorsa settimana, al cinema Modernissimo, approda oggi nelle sale della Romagna il docufilm ’Ho visto il finimondo-Il racconto dell’alluvione’. A un anno dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Cineteca di Bologna e la BCC Ravennate Forlivese e Imolese presentano l’opera, prodotta da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, di Valerio Baroncini e Marco Santangelo. Il reportage, della durata di circa un’ora, verrà proiettato in alcune sale romagnole, secondo un calendario prestabilito e alcune date risultano già sold out: la proiezione, unica e sempre alle 21, è gratuita e fino a esaurimento posti, ma per accedere è necessario registrarsi online all’indirizzo www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinomondo.

Il cartellone parte oggi con il tutto esaurito di Lugo al salone Estense della Rocca. Sold out anche mercoledì 22 a Ravenna al cinema Mariani. Giovedì 23 tappa al cinema Centrale di Imola dove a causa della grande richiesta la lista è momentaneamente chiusa ma nella speranza di poter mettere a disposizione nuovi posti, vi invitiamo a ricontrollare nei prossimi giorni. Lunedì 27 appuntamento a Faenza al cinema Sarti e anche qui la lista è momentaneamente chiusa per eccesso di richiesta ma l’invito è sempre quello di ricontrollare nei prossimi giorni eventuali nuove disponibilità. Martedì 28 tappa a Cesena al cinema Eliseo, dove è possibile prenotarsi, così come mercoledì 29 maggio a Forlì al cinema Astoria.

Il grande interesse suscitato dal docufilm condotto tra le zone alluvionate, che ha visto i cronisti impegnati in un lavoro lungo un anno, ha portato a realizzare il tutto esaurito in diverse date del calendario iniziale. Per questo, infatti, la produzione sta organizzando ulteriori proiezioni in aggiunta a quelle inizialmente stabilite, che verranno comunicate al più presto sul nostro quotidiano, sul sito della testata e sui canali social.