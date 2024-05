Oggi l’addio a Debora Natali. La mamma morta dopo la festa

Si terrà, oggi alle 15, nella chiesa di San Silvestro di Crevalcore, l’ultimo saluto a Debora Natali. La 33enne è deceduta nella giornata della Festa dei Lavoratori a seguito di un incidente stradale. La donna era a Pian di Lama, in territorio di Monzuno, sulla sp61. Guidava la sua Honda Jazz e a bordo con lei c’erano il figlio, 13enne, sul sedile del passeggero, e la sorella seduta dietro.

Erano appena andati a festeggiare i 18anni della sorella di Debora con il resto della famiglia, che li seguiva a bordo di un’altra automobile. E la 33enne è morta sotto gli occhi di tutta la sua famiglia quando la sua Honda, che stava scendendo la montagna, si è scontrata frontalmente, in un impatto devastante, con un’altra macchina che proveniva nella direzione opposta. Le cause della tragedia non sono ancora chiare, quel che è certo, stando ai carabinieri di Vergato, è che l’incidente sarebbe da imputare all’invasione di carreggiata da parte di una delle due macchine.

La Natali è morta sul colpo, a nulla son valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Il figlio 13enne, sotto choc, e con qualche abrasione è stato portato al Maggiore in codice di media gravità. In condizioni più gravi la sorella che era arrivata al Maggiore in codice di massima gravità con l’elisoccorso e che ha subito un delicato intervento nella notte dopo l’incidente.

Come aveva ricordato un’amica: "Debora era una persona estremamente dedita alla sua famiglia, al figlio in primo luogo che amava di un amore smisurato. La vita non era stata sempre gentile con lei, ma Debora aveva sempre risposto agli ostacoli con un sorriso e con una dose di positività e ottimismo. Questa volta il destino è stato davvero infame. Non ci sono parole". Il funerale, oggi, sarà preceduto dalla camera mortuaria, alle ore 10, a Crevalcore. Dopo le esequie il feretro proseguirà verso il polo crematorio.

z.p.