Ogni anno 1.500 vittime della strada in Italia. La causa dei sinistri? Il telefono mentre si guida

Ogni anno circa millecinquecento persone muoiono sulle strade italiane. Oltre il 90 per cento degli incidenti è causato dall’uomo. Le principali cause sono: distrazione, eccesso di velocità o imprudenza dei pedoni. A questo proposito, infatti, molti pedoni non prestano attenzione quando attraversano la strada perché impegnati con il cellulare, così come gli stessi automobilisti. I giovani contribuiscono alla registrazione delle percentuali più alte per tutti i comportamenti pericolosi. Un giovane su cinque si distrae per fare selfie, scorrere le storie sui social oppure addirittura inserirle in rete. Ogni anno gli incidenti stradali provocano la morte di più di un milione di persone. L’incidente stradale risulta ad oggi essere l’ottava causa di mortalità, spesso anche per la violazione del codice stradale da parte di alcune persone che hanno fatto uso di sostanze stupefacenti e alcolici.

Ecco alcune regole per prevenire incidenti stradali: utilizzare la cintura di sicurezza anche per piccoli percorsi; non assumere alcol prima di guidare e, se necessario, far guidare un’altra persona; rispettare il codice stradale (semafori, strisce pedonali e precedenze); non utilizzare il cellulare alla guida e, infine, fare vari controlli per prevenire varie anomalie o malfunzionamenti dell’auto.

