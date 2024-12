Ok al Bilancio. Investimenti per 11 milioni

Il Consiglio comunale di San Lazzaro ha approvato il bilancio triennale 2025/2027 per un totale di 165 milioni di euro. Gli investimenti sfondano il tetto degli 11 milioni di euro con un ammontare della spesa che si attesta attorno ai 41 milioni. Attenzione sui servizi alla persona, con un aumento di 780mila euro rispetto al bilancio del 2024. Spazio anche alla gestione del territorio con 630mila euro stanziati in più rispetto allo scorso anno destinati alla riorganizzazione del servizio dei rifiuti. Per i servizi alla collettività stanziati 214mila euro in più rispetto agli oltre 5 milioni del 2024: focus su sicurezza, mobilità, cultura, giovani e sport. Il 40% dei 14 milioni totali saranno destinati a territorio e infrastrutture: nel 2025 è previsto l’efficientamento energetico delle scuole "Fantini", "Pezzani" e "Canova".

Al Campus Kid verranno completati i lavori di realizzazione delle nuove palestre e la riqualificazione del parcheggio. Sull’efficientamento energetico previsti anche interventi sul Palazzo Comunale . Alla piscina "Kennedy" verrà effettuato un intervento di miglioramento energetico, mentre allo stadio "Cevenini" sarà prevista la ristrutturazione degli spogliatoi. Per il dissesto idrogeologico nei primi mesi del 2025 è prevista la conclusione della messa sicurezza di via Martiri di Pizzocalvo, via Piombarola a Castel de’ Britti e via San Ruffillo. Sarà, poi, affidata la progettazione per il tombamento del Rio Brolo. Per la viabilità sono già in corso i lavori per la messa in sicurezza del ponte di via Pedagna.

"Nonostante la situazione economica San Lazzaro è riuscita a chiudere un bilancio che conferma la qualità dei servizi e l’attenzione alle fasce più fragili – spiega la sindaca Marilena Pillati – Un bilancio che risente anche della doppia emergenza che abbiamo dovuto affrontare a causa dell’alluvione ma che non per questo rinuncia a continuare a progettare il proprio futuro pur dovendo fare i conti con l’aumento delle spese dovuto all’inflazione e all’incremento del costo del lavoro per i rinnovi dei contratti nazionali. Lo abbiamo fatto rinnovando l’impegno nell’attività di accertamento e riscossione dell’evasione, lasciando sostanzialmente invariate le principali aliquote tributarie come Imu, addizionale Irpef e imposta di soggiorno, scegliendo di aggiornare le tariffe di servizi per l’infanzia salvaguardandone la gratuità e, contestualmente, proseguendo con l’adeguamento tariffario per il recupero del tasso di inflazione già avviato lo scorso anno, avendo cura di procedere con gradualità. In questo modo pensiamo di essere riusciti a garantire equità, contenendo al massimo l’aggravio su famiglie e imprese".

z. p.