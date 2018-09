Bologna, 27 settembre 2018 - Si è riservata la decisione sulla convalida del fermo, il gip del Tribunale del Minori, Anna Filocamo. Il giudice deve decidere sul futuro del 16enne di Tiola di Castello di Serravalle - nel comune di Valsamoggia - che è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento del cadavere del coetaneo Giuseppe Balboni. Martedì in tarda mattinata il padre del 16enne aveva trovato il cadavere in un vecchio pozzo dismesso, chiuso da un coperchio in cemento e aveva chiamato i carabinieri, chiudendo così il cerchio sulla scomparsa di Balboni che era scomparso da lunedì 17.

La pm Alessandra Serra ha chiesto il carcere per il 16enne reoconfesso, assistito dall'avvocato Icilia Leoni. Da chiarire ancora diversi contorni della vicenda, movente compreso: tra i due c'erano piccoli debiti, somme intorno ai 50 euro e sullo sfondo il consumo di droghe leggere.

Nell'interrogatorio il 16enne avrebbe detto che quella mattina Balboni si era presentato a casa sua armato di coltello, ma quest'arma non è ancora stata trovata come pure il cellulare della vittima. L'unica arma al momento in possesso dei carabinieri è la pistola calibro 38 del padre del 16enne, regolarmente denunciata.

Stamattina al carcere del Pratello sono arrivati anche i genitori del killer. Presenti pure gli avvocati dei Balboni, Francesca Lamazza e Domenico Morace ma non sono stati ammessi all'udienza.