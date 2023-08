Omicidio di San Giovanni, accoltellato al cuore dopo una lite per il cane: chi era la vittima

Bologna, 14 agosto 2023 – Un’unica coltellata al petto: fatale. Tariq Aziz Uttam è morto nel giro di pochi attimi, dissanguato: aveva trent’anni. Pachistano di origine, è stato ucciso ieri pomeriggio intorno alle 17 nel parchetto alle spalle del cimitero di San Giovanni in Persiceto (guarda le foto dei rilievi). Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno fermato e portato in caserma il 22enne Yuri Fantini, con l’accusa di omicidio volontario. Il giovane, operaio metalmeccanico incensurato, davanti al magistrato che lo ha sentito in serata si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Un litigio, probabilmente, dietro la tragedia. Gli uomini dell’Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti: pare che Tariq si fosse presentato in bicicletta al parco ieri pomeriggio dopo aver bevuto.

11 foto Un uomo tunisino di 44 anni è stato accoltellato e ucciso intorno alle 17 del 13 agosto in una zona verde vicino al cimitero: indagini su un gruppo di ragazzi di italiani con i quali aveva litigato. Foto Schicchi

Lì c’era anche un gruppo di ragazzi, tra i quali il presunto aggressore con il suo cagnolino. Pare poi che il meticcio sia andato a urinare vicino al pachistano, mandandolo in escandescenze.

Fantini in quel momento non era presente, ma, una volta tornato, vedendo il trentenne inveire contro i sui amici, avrebbe estratto una lama e colpito la vittima al cuore con un’unica coltellata fatale.

Gli stessi amici, capita la gravità della ferita, gli hanno prestato i primi soccorsi e hanno avvertito 112 e 118. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo dell'ambulanza.

All’arrivo dei carabinieri – allertati dalle numerose segnalazioni dei cittadini –, i ragazzi sono stati sentiti fino a notte fonda e il giovane di 22 anni (assistito dall’avvocato Simone Cantelli) che avrebbe sferrato la coltellata fatale, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario.

Nei prossimi giorni, probabilmente mercoledì, è in programma l'udienza di convalida