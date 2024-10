Orioli: "Niente ‘far west’, non militarizziamo le strade"

I cantieri in città in questo momento sono decine e "non possiamo presidiarli militarmente". Per questo "dobbiamo affidarci ai comportamenti responsabili delle persone". A dirlo è l’assessora alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli, che risponde così alle lamentele sollevate dai cittadini della zona di via San Felice. Tra loro c’è anche il parroco della zona, don Davide Baraldi, che ha parlato di ‘far west’ in questi mesi di lavoro a causa dei comportamenti scorretti di auto, bici e pedoni in assenza di controlli. "I controlli li facciamo – ha risposto Orioli, a margine di un’iniziativa –, ma è chiaro che in una situazione come questa, dove abbiamo decine di cantieri in tutta la città, non possiamo presidiarli militarmente. Dobbiamo affidarci anche ai comportamenti responsabili delle persone".

Del resto, sottolinea Orioli, "che non si vada in bici sotto i portici è una regola che c’è da sempre, così come non si parcheggia in doppia fila. Bisogna che tutti cerchiamo di aiutarci applicando le regole in maniera responsabile", ha instito l’assessora. Che però di fatto ha confermato il problema. "Via San Felice ha riaperto anche agli autobus – ha sottolineato – e molti, che si erano abituati a essere padroni della strada, non la cedono volentieri. Ma la strada è uno spazio di convivenza e questo deve essere il faro che ci ispira tutti". Nel frattempo, i cantieri per realizzare le prime due linee del tram a Bologna, la Rossa e la Verde, stanno rispettando i tempi prestabiliti. "I lavori procedono secondo programma – ha confermato l’assessora – e sono molto intensi, come credo tutti i cittadini stanno vedendo. Stiamo anche presentando nel dettaglio le caratteristiche della linea Verde, per la quale è iniziato il lotto zero e che presto andrà in cantiere. E’ un grande sforzo che chiediamo a tutti. Ma mano a mano che si vedono i risultati, le persone comprendono anche qual è il livello della sfida e dell’investimento sulla città che stiamo sostenendo", ha concluso Orioli.

Fratelli d’Italia ha attaccato l’assessora: "È assurdo che Orioli si limiti a fare spallucce. I cantieri li hanno voluti lei e Lepore, piuttosto che appellarsi al buon senso di chi ha dimostrato di non averne, metta in sicurezza i bolognesi intensificando i controlli", hanno concluso i meloniani di Palazzo d’Accursio.