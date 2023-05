Osteria dei Poeti fallita, a Bologna tremila bottiglie all’asta

Bologna, 12 maggio 2023 – Si è formata una lunga fila, ieri, all’istituto vendite giudiziarie in via Ca’ dell’Orbo, a Castenaso, per cercare di accaparrarsi una bottiglia di vino pregiato tra quelle un tempo custodite nella cantina della storia Osteria dei Poeti.

L’azienda che ha gestito il celebre locale negli ultimi anni, la Volpi srl, ha infatti dichiarato bancarotta.

Nel 2019 c’era stato il sequestro preventivo da parte della Guardia di finanza.

Lasta andrà avanti fino a sabato, ma ormai quasi tutti i pezzi pregiati (in totale si trattava di 3mila bottiglie) sono andati venduti.

Tra i pezzi più pregiati, riporta il sito web del Corriere di Bologna, un Masseto italiano, e poi Bordeaux e Chateau francesi, che sono stati venduti a mille euro a bottiglia, ma che, sul mercato, hanno prezzi che superano i 1.600 euro. E poi bottiglie di Supertuscan Sassicaia e Ornellaia vendute a 600 euro, per un terzo circa del valore di mercato.