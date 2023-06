Panorami, musei e arte Riparte il Corno Red Bus

di Massimo Selleri

La ripartenza del Corno Red Bus 2023 punta a ricordare la figura di Bice Biagi, figlia d’arte del giornalista Enzo, che è scomparsa lo scorso marzo.

Sabato primo luglio torna infatti a percorrere le strade dell’alta valle del Reno il Corno Shuttle e, per l’occasione, lo speciale pullman partirà dalla piazza Marconi di Lizzano in Belvedere e raggiungerà la località Pianaccio, dove è allestito il Centro documentale Enzo Biagi.

Il museo ha sede al terzo e quarto piano dell’Ex Colonia Combattenti e Reduci del piccolo paese montano, e si tratta di un edificio situato di fronte alla casa natale dello storico giornalista. Nel pomeriggio, invece, saranno visitate altre due frazioni del comune lizzanesi, Querciola e Rocca Corneta, con la possibilità di assistere a un tramonto molto suggestivo su un crinale dove, in base alle fasi della discesa del sole, il colore dell’orizzonte assume sfumature molto diverse.

Il servizio, poi, riprenderà la sua consueta fisionomia dando la possibilità ai turisti di visitare per tutta l’estate i borghi, le cascate e punti di interesse nel Comprensorio del Corno alle Scale, del lago di Suviana e delle Terme di Porretta.

Verranno proposti itinerari diversificati, accompagnati da una guida turistica, per vivere esperienze interessanti negli agriturismi, soste per scattare foto panoramiche e visite a santuari, musei e angoli nascosti e per scoprire il territorio comodamente seduti sull’ormai tradizionale pulmino.

Per tutto il mese di luglio il Corno Shuttle sarà attivo solo nei fine settimana, mentre, dal 5 al 20 agosto, sarà presente quotidianamente. Resta comunque a disposizione per tour personalizzati, feste di compleanno o addii alla condizione di single. Per le prenotazioni e le informazioni ci si può rivolgere agli uffici Iat di Lizzano in Belvedere, Vidiciatico e Alto Reno Terme, tenendo presente che i biglietti si possono acquistare sull’autobus e che il suo costo per una mezza giornata è di 8 euro, con una riduzione significativa per i bambini fino ai 10 anni di età. Come ogni anno, durante questo periodo, saranno in corso le normali attività di pulizia dei vari sentieri e delle strade in previsione della stagione estiva. L’operazione quest’anno è stata resa più difficoltosa dal maltempo delle scorse settimane, ma, visto l’impegno dei comuni di Alto Reno Terme, Castel di Casio, Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere nella manutenzione delle strade, i percorsi del Red City Bus non registrano particolari disagi.