Pasqua a Bologna: fiume di gente e turisti per le strade del centro

Bologna, 9 aprile 2023 - Una Pasqua super turistica, per Bologna: fin dalla mattina piazza Maggiore era strapiena di gente, con lunghe file di turisti in attesa di entrare in San Petronio.

Complice una giornata che ha regalato una temperatura gradevole - con sole e nuvole ma senza minaccia di pioggia - bolognesi e turisti si sono riversati nelle strade del centro in uno struscio facilitato dal T-day e comunque di proporzioni impressionanti.

I turisti hanno invaso il centro di Bologna per Pasqua (Fotoschicchi)

I musei aperti a Bologna

Come in altre città, anche a Bologna i musei civici e le loro mostre temporanee rimangono aperti per Pasqua e Pasquetta per accogliere cittadini e turisti che vorranno visitarli. Fanno eccezione solo il Museo per la Memoria di Ustica e di Casa Morandi che lunedì rimarranno chiusi per turno. Saranno dunque aperti il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi, Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d'Arte, Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini.

E ancora Museo internazionale e biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo civico del Risorgimento. Come detto, Casa Morandi e Museo per la Memoria di Ustica saranno aperti solo domenica. Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito web www.museibologna.it.