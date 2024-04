Passante, l’allarme di Bonaccini: "Il Ponte sullo Stretto taglia risorse"

"Individuare con Autostrade una soluzione che sia utile a una trasmissione definitiva del progetto, da poi poter valutare in sede di ministero", dice sul Passante il viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami, all’interno di un botta e risposta pacifico, durante il convegno ‘Sussidiarietà e governo delle infrastrutture’, con il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Abbiamo ritenuto, come governo, più giusto contingentare, non sminuire la possibilità del Passante". E qui guarda Bonaccini. "La scelta di ampliarlo nei suoi aspetti, senza creare paresi del processo decisionale, è figlia di un governo che compie scelte politiche", chiude il viceministro. Dunque, sono entrambi d’accordo sul fatto che "lo Stato debba fare lo Stato".

A preoccupare Bonaccini, però, è "la certezza che il ponte sullo stretto di Messina taglierà altre infrastrutture già decise in giro per il Paese". Tra queste, secondo il presidente, potrebbe esserci anche il Passante. "Parlerò con Bignami per capire perché un’infrastruttura già decisa e finanziata, o meglio ci avevano raccontato che fosse finanziata, invece non ha ancora visto partire nessun cantiere, nonostante sia stato deciso tutto". Ma, rassicura: "Non sto accusando nessuno. Questa comunità pretende solo di sapere perché si vedono i cantieri ma non ci lavora nessuno". Subito dopo, interviene Bignami che corregge Bonaccini. "Condivido il 99,9%: è vero che lo Stato debba fare lo Stato fino in fondo. Preciso, però, che l’intervento Aspi non può essere finanziato in maniera diretta dallo Stato". Infine l’accenno alla sua probabile candidatura alle Europee. "Non decido soltanto io".

Giovanni Di Caprio