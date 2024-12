People Mover, integrazione bus e niente aumenti

Tariffa bloccata e una totale integrazione con il trasporto pubblico urbano, visto che si potrà viaggiare sui bus di Bologna (per 75 minuti, come per chi acquista il biglietto di corsa singola) con qualsiasi titolo di Marconi Express, anche quelli cartacei. Comincia così il 2025 per il People mover, la navetta sopraelevata che collega la Stazione centrale con l’Aeroporto Marconi. Il costo del biglietto di sola andata resta di 12,80 euro, l’andata e ritorno 23,30 euro, la tariffa stazione centrale-Lazzaretto 2,30 euro. Le famiglie (uno o due genitori con un massimo di tre figli tra i cinque e i 16 anni) continueranno a pagare 25,60 euro per l’andata e a 48,90 euro per l’andata e ritorno, i gruppi (minimo 10 persone) 10,50 euro a persona per l’andata e 19,80 euro per l’andata e ritorno. Viene, inoltre, prorogata fino al 9 marzo la linea con veicoli elettrici “Marconi Express 949”, che collega lo scalo al centro città con capolinea piazza Malpighi e senza soste intermedie. Le corse iniziano alle 5.40 del mattino (prima corsa da piazza Malpighi) fino a mezzanotte (ultima corsa alle 23.53 dall’Aeroporto), con frequenza in questo periodo di una corsa ogni 66 minuti circa. Oltre ai normali titoli Marconi Express che prevedono l’integrazione di 75 minuti sulle linee urbane di Tper, per il ‘Marconi Express 949’ è disponibile la tariffa scontata di 9,80 euro per il singolo viaggio, acquistabile sul sito MarconiExpress.it, alle emettitrici presente ai capolinea e attraverso l’app Roger, selezionando il titolo ‘Flex solo Bus 949’. La tariffa scontata non comprende l’integrazione urbana. Sarà così fino al 9 marzo, poi Marconi Express, Comune di Bologna e Aeroporto valuteranno insieme un’ulteriore proroga della linea.