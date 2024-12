Piazza della Mercanzia ‘liberata’ dalla gru edile

Bologna, 6 dicembre 2024 – Torna ‘libera’ allo sguardo piazza della Mercanzia. La pesante gru che da oltre due anni era piazzata nei pressi della Torre Alberici, cuore del complesso acquistato nel 2019 da Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di Ima, e in via di ristrutturazione, è stata smantellata.

Dunque, nell’area già gravata dalla ‘protezione’ attorno alla Garisenda, i turisti potranno rifarsi gli occhi guardano la facciata dello storico palazzo, un tempo sede del ristorante Il Pappagallo e che presto, al piano terra, ospiterà il nuovo progetto della Macelleria Zivieri. Il livello superiore, come anticipato dal Carlino nel maggio 2022, è oggetto di una ristrutturazione per realizzare appartamenti e uffici.

L’edificio – che si dice risalga addirittura al 1273 – sorge tra gli antichi palazzi dai portici in legno, nell’area dove esisteva la vecchia dogana cittadina e ora si trova il Palazzo della Mercanzia, protagonista della Bologna medievale le cui mura e torri sono in gran parte cadute.

La torre in questione è alta 27 metri. Caratteristiche, sulla sinistra guardando la porta storica, le colonne originali in legno. Sulla facciata, sono ben visibili i fori da ponte, tipici della Bologna medievale: alcuni servivano da ancoraggio per le impalcature del cantiere di costruzione, altri per incastrare travi di legno per i ballatoi e i solai che mettevano in comunicazione i vari piani della torre, o la torre stessa con gli edifici vicini.