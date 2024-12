Piazza XX Settembre. L’Ascom vince il bando: "Stop spaccio e degrado"

Piazza XX Settembre tornerà a splendere. Parola di Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna, che assicura: "Restituiremo la zona alle persone per bene, stop spacciatori e degrado". L’associazione da lui guidata si è infatti appena aggiudicata il bando emesso dal Comune che ha dichiarato guerra a spaccio e criminalità: sarà il progetto ’Piazza Pulita’ di Confcommercio-Ascom a riempire di attività la piazza a due passi dalla stazione ferroviaria e dei bus e nota per il degrado e i numerosi fatti di sangue. Su 9 proposte, solo quella presentata dall’associazione commercianti ha superato la soglia minima di punteggio prevista per passare alla fase di co-progettazione. L’avviso è stato pubblicato a ottobre per "individuare attività continuative da realizzare in piazza XX Settembre per "aumentare la sicurezza dell’area valorizzando il giardino". Nove le proposte inviate a Palazzo D’Accursio ma, in base alle valutazioni della commissione, solo il progetto di Ascom, ’Piazzapulita’, ha ottenuto più dei 60 punti necessari per superare la selezione: 64. Più indietro gli altri candidati: Dry-Art 52 punti, Foodminds 41, Open Group 42, Ce.S.Conf. (Confesercenti) 51, Arte sotto i portici 54, Galleria Cordua 50, Vivere la città 57, Atlas 55. Ora la seconda fase: sarà Ascom a partecipare alla coprogettazione. Poi, potrà essere assegnato un contributo a sostegno del progetto a valere sui fondi per la sicurezza integrata assegnati dal Ministero dell’Interno, da definire in base alla durata e alla natura delle manifestazioni e attività proposte". Ora "metteremo in campo un modello di gestione partecipata – commenta Matilde Madrid, capo di Gabinetto del sindaco con delega alla sicurezza – per combattere insicurezza e degrado". Lo scopo è di "rigenerare questo spazio pubblico con una presenza costante, occasioni di incontro, offerta culturale, sportiva, educativa. Vogliamo restituire la piazza ai cittadini, una piazza in cui tutti possano sentirsi liberi e sicuri, grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini”. Il progetto dell’Ascom, nota Madrid, "ha tutte le caratteristiche per rispondere a questa importante sfida".

"Siamo soddisfatti – sottolinea Tonelli – che la nostra proposta ’Piazza Pulita’ per riqualificare piazza XX Settembre abbia trovato i favori del Comune. Noi siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre forze per rigenerare quella zona della città". Specifica che al loro fianco si sono "schierate tante realtà positive del territorio, come ad esempio il Kindergarten, associazioni come Stay Serena o il Csi, per la realizzazione di eventi sportivi, Emil Banca, con le aziende associate, per dar vita a iniziative legate al sociale. Il nostro obiettivo è di ridare alle persone perbene e ai turisti, insieme all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine, la possibilità di vivere piazza XX Settembre in tranquillità. Obiettivo che sarà raggiunto solo sconfiggendo il degrado, allontanando e contrastando gli spacciatori e i loro clienti. Risultato che sono sicuro riusciremo a raggiungere con la collaborazione di tutti".

c. g.