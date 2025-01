Piazza XX Settembre rivive: "Tornei, corsi e giochi: combattiamo il degrado"

Tornei sportivi, corsi di ballo e di cucina bolognese, spettacoli e laboratori per bambini, attività sociali, culturali e musicali. Sono solo alcune tra le iniziative che prenderanno vita in piazza XX Settembre da gennaio a maggio, dalle 9 alle 23, sette giorni su sette. Ce ne sarà per tutti e per tutti i gusti. In un grande gioco di squadra con residenti, commercianti e albergatori. L’obiettivo: restituire dignità allo spazio che rappresenta il primo e più importante biglietto da visita della città e farlo risplendere, riempire la piazza di gente a ogni ora del giorno e della sera. Proprio da qui, infatti, "passano ogni anno 20 milioni di persone uscite dalla stazione ferroviaria e altri 9 milioni provenienti dalla stazione dei pullman – spiega Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna –. La piazza sarà liberata dal degrado, nelle sue varie forme, e dalla presenza degli spacciatori e dei loro clienti. Abbiamo volutamente chiamato il nostro progetto ‘Piazza Pulita’". Progetto che si è aggiudicato il bando del Comune a fine 2024: ci sono 60mila euro, da utilizzare per iniziative ad hoc per riqualificare la piazza. Il piano presentato da Confcommercio Ascom per la gestione di quello spazio è risultato vincitore.

"Tantissime le attività che prenderanno corpo sia in piazza che nello spazio del giardinetto verso il viale, ma non solo: anche le vie intorno saranno coinvolte. Ci sarà di tutto: cultura, sport, spettacoli, enogastronomia, solidarietà, iniziative per le famiglie – spiega Tonelli –. E, per fare questo, abbiamo coinvolto una serie di realtà che naturalmente avranno voce in capitolo". Un ruolo importantissimo lo giocheranno le associazioni sportive, come Csi e Aics: nella piazza si alterneranno tornei di basket, di calcetto, sessioni di fitness, corsi di yoga, pilates, ballo, zumba, e così via, attività che saranno rivolte a tutti, sia a chi fa già sport sia a chi non lo pratica affatto. "L’idea è di ’rioccupare’ questo territorio con le famiglie", sottolinea Tonelli. E ancora, attività legate alla collaborazione con associazioni di natura culturale: "Appena la stagione lo permetterà, via a presentazioni di libri, incontri con gli autori, sedute di fotografia, conferenze, mostre d’arte e molto altro, con le realtà associate. In più, con le nostre Confguide (guide turistiche), faremo partire i percorsi di visite della città da piazza XX Settembre".

Punto clou, le iniziative dedicate alle famiglie. "Avremo giochi, spettacoli di burattini, laboratori creativi, letture di fiabe e così via. E per chi lo richiederà anche il baby sitting. Sarà presente in maniera permanente una giostrina". Per quanto riguarda il settore alimentare, "ci saranno l’associazione sfogline, i panificatori, i pasticcieri, i cuochi, i salsamentari, che organizzeranno anche corsi amatoriali di cucina bolognese". Oltre al Comune, "partner molto forte – prosegue il direttore generale di Confcommercio Bologna –, avremo al nostro fianco Emil Banca, che supporta l’iniziativa e contemporaneamente coinvolge le realtà associate del terzo settore con banchetti legati al sociale. Grazie a Comet, poi, in piazza saranno installate luci a led, per un potenziamento dell’illuminazione pubblica". Non è finita. Sul fronte accoglienza e turismo, "in piazza sorgerà un punto informativo permanente, grazie a Bologna Welcome. Tramite Consorzio Canali, ci sarà anche la possibilità di organizzare visite ai canali bolognesi con partenza da piazza XX Settembre e, attraverso la Scuola di ballo Gabusi, avremo pomeriggi e serate di corsi di ballo. La pista di ghiaccio resterà fino a metà febbraio. Spazio anche alla cura del verde, grazie al Consorzio Fia, e poi anche alla musica". Un lavoro enorme e capillare per una rivitalizzazione profonda e quotidiana di quegli spazi, che può realizzarsi solo con il contributo di tutti: "Abbiamo stretto una collaborazione con due comitati di residenti, quello di via Galliera e quello dei Lions, per iniziative anche nelle strade limitrofe, come le vie Galliera, Milazzo, Boldrini, Amendola. Le attività sono definite con Comune e Prefettura. Saranno coinvolti anche i commercianti della Galleria 2 Agosto, già toccata da una serie di problemi, e gli alberghi della zona. Tutto questo l’abbiamo preparato con il nostro presidente Enrico Postacchini e tutta l’associazione. Quando si parte? Lo sta decidendo l’amministrazione comunale d’intesa con la Sovrintendenza. Comunque entro il mese di gennaio. Il progetto è aperto e si può allargare".