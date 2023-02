Bologna: picchia la compagna, poi chiama i carabinieri. Al loro arrivo li aggredisce: arrestato

L'uomo si è dimostrato aggressivo anche nei confronti dei carabinieri

Ozzano (Bologna), 6 febbraio 2023 – Picchia la compagna, poi chiama i carabinieri e viene arrestato. A finire in manette al carcere della Dozza, per maltrattamenti in famiglia, è stato un 38enne siciliano, residente a Ozzano.

Nottata di paura e urla quella di sabato, in un condominio in centro: erano quasi le 23 quando alla centrale operativa del 112 è arrivata la telefonata del 38enne, che chiedeva aiuto perché aveva avuto una lite con la compagna e l’aveva picchiata.

Pochi minuti dopo, sempre al 112, arriva un’altra chiamata. Questa volta era un condomino, che dopo aver sentito le urla dal vicino appartamento era andato a controllare e aveva visto la donna sotto choc e col viso sanguinante. Subito è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione e l’ambulanza del 118.

I sanitari hanno trasportato la donna all’ospedale Sant’Orsola, dove è stata medicata e dimessa con qualche giorno di prognosi. Intanto i militari della stazione di Ozzano sono rimasti sul posto con il 38enne. Questo, però, nonostante fosse stato il primo a chiamare i carabinieri per chiedere un intervento, alla vista dei militari e del 118 che portava via la compagna, ha iniziato a diventare aggressivo e a dare in escandescenze contro i carabinieri, tanto da necessitare l’arrivo di un’altra pattuglia per calmarlo. L’uomo è stato ammanettato e portato in caserma, poi il pm di turno ha disposto per lui l’arresto con trasferimento immediato alla Dozza.