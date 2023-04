Pioggia e grandine oggi a Bologna, il maltempo si abbatte sulla città

Bologna, 20 aprile 2023 – Chicchi grossi come ciliegie. Il cielo si è fatto prima grigio e poi nero subito dopo pranzo, scaricando la sua forza, con vasti temporali, su parte dell’abitato di Bologna. Maltempo subito seguito, solo in alcune zone, dal sole.

In particolare, piogge intense e in alcune zone della città anche grossi chicchi, hanno sorpreso i cittadini. Al momento non si registrano particolari danni. Altri quartieri sono rimasti invece all’asciutto.

Alcune zone della città sono state colpite dalla grandinata (foto di repertorio)

Da punto di vista meteorologico, la precipitazione fa parte di un complesso nuvoloso che in queste ore sta interessando – a vari livelli – un po’ tutta la regione.

“La linea di temporali si estende dalla pianura della provincia di Bologna fino alla pianura a ridosso del Po della provincia di Ferrara con locali grandinate e frequenti fulminazioni in spostamento verso nord-est”, recita il sito dell’Allerta meteo regionale.

Allerta meteo, dove e quando

Arpae, di concerto con la Protezione Civile ha prolungato, per la giornata di venerdì 21 aprile, l’allerta meteo ‘gialla’ (criticità ordinaria) che riguarda tutta la regione: sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, “con possibili effetti e danni associati, più probabili su rilievi e pianure centro-orientali”.

Le previsioni meteo

Secondo i modelli di Arpae, il bel tempo tornerà nella giornata di sabato 22 aprile, mentre domenica 23 aprile prevista nuvolosità in aumento: per il ponte del 25 aprile, lunedì 24 e martedì 25 aprile sono previste condizioni di tempo instabile con precipitazioni anche a carattere di rovescio. Schiarite da mercoledì 26 aprile.