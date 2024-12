Piscina a Castenaso: al via la realizzazione dopo 30 anni di attesa

Il progetto della piscina a Castenaso questa volta, dopo una lunga attesa di 30 anni e una serie di problemi di appalto, pare pronto alla realizzazione. La nuova vasca coperta sarà lunga 25 metri e larga 12 metri e mezzo, la dimensione ideale per l’allenamento di atleti, sportivi dilettanti e naturalmente per il nuoto dei ragazzi.

Così il sindaco Carlo Gubellini: "Abbiamo lavorato intensamente per realizzare un’infrastruttura che rispecchi le aspettative della cittadinanza, con spazi all’avanguardia e accessibili a tutti. La piscina non sarà solo un luogo dedicato agli sport acquatici, ma anche uno spazio inclusivo, aperto a famiglie, giovani e anziani."

Il primo cittadino ha infine ringraziato tutti i soggetti coinvolti: "Desidero esprimere la mia gratitudine a chi ha reso possibile questo progetto a partire dalla Rari Nantes Castenaso. È un sogno che diventa realtà per la nostra comunità non vediamo l’ora di inaugurarla e vederla animarsi di vita".

"La piscina a Castenaso si comincia a vedere. Stiamo rispettando i tempi di realizzazione della vasca coperta e di conclusione dei lavori come dichiarato durante la manifestazione pubblica al Cinema Italia del 29 novembre 2023. Ora, per poter iniziare a frequentarla con corsi di nuoto, acquagym e nuoto libero, è necessario che il Comune termini in tempo utile le opere di urbanizzazione" considera l’avvocato Roberto Dalle Nogare della società sportiva Rari Nantes Bologna.

Angelo Mingozzi, progettista e direttore dei lavori ha illustrato il progetto: "La nuova Piscina di Comunità è un edificio dal profilo pulito e lineare, che comunica i suoi principali caratteri: razionalità del sistema distributivo degli spazi, funzionalità dei sistemi impiantistici e di controllo, relazione con l’esterno. Tre ampie vetrate consentono di guardare dall’atrio la sala vasca e gli spazi esterni a nord e a sud; ulteriori alte vetrate a est permettono di percepire dalla sala vasca il bosco ’ex vivaio’; ulteriori traguardi sono offerti, sia all’atrio che alla sala vasca, dalle ampie porte vetrate a conclusione dei percorsi di uscite di sicurezza.

La piscina si volge verso la ’piazzetta dello sport’ (esclusivamente pedonale) sulla quale si affaccerà anche la palestra della nuova scuola media a sud. "’La piazzetta dello sport’– conclude – sarà servita da un nuovo percorso ciclopedonale che la collegherà con via dello Sport a sud, via di Marano a nord e al complesso sportivo esistente, correndo tra il bosco ’ex vivaio’ e la recinzione nord del rinnovato campo di atletica, per il quale è previsto un nuovo accesso nord dedicato alla scuola. Per le auto e i mezzi di servizio l’accesso è previsto da via di Marano a nord".