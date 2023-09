Poste chiuse un mese per un ufficio più digitale

L’ufficio postale di via Matteotti 189, da martedì sarà chiuso per un mese per interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nel progetto ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’, finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri, tra questi quello di San Pietro in Casale, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

"Siamo lieti che Poste Italiane abbia inserito l’ufficio di San Pietro in Casale all’interno del progetto Polis – dichiara il sindaco Claudio Pezzoli – una possibilità di arricchimento e ammodernamento dei servizi che porterà un sicuro beneficio alla nostra comunità. Durante il mese di chiusura programmata, grazie alle soluzioni congiunte pensate per assicurare uno sportello a cui rivolgersi, invito la cittadinanza alla comprensione dell’intervento".

Durante il periodo dei lavori, infatti, Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Galliera, sito in piazza Della Repubblica 9B, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45, dotato di ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. Presso l’ufficio postale di Galliera sarà quindi possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolante all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto di risparmio).

Si potrà anche usufruire anche del vicino Ufficio Postale di San Giorgio in Piano, in via Matteotti 8, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, e sabato dalle 8.20 alle 12.35.