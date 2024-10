Processo Bio On, la Procura chiede fino a dieci anni per i 9 indagati

Bologna, 15 ottobre 2024 - Pene fino a 10 anni per i nove imputati nel processo sul crac di Bio On, l’ex unicorno bolognese delle bioplastiche fallito il 19 dicembre del 2019, a seguito delle indagini scaturite da un attacco del fondo statunitense Quintessential.

La Procura, con il procuratore aggiunto Francesco Caleca e il sostituto Michele Martorelli, ha chiesto 10 anni per l’ex presidente Marco Astorri e per il suo vice Guido Cicognani. Otto anni per l’ex direttore generale di Bio On, Vittorio Folla; sei anni per l’ex presidente del collegio sindacale, Gianfranco Capodaglio.

Marco Astorri, presidente e Ceo di Bio On

E ancora: chiesta una pena di cinque anni per l’ex direttore finanziario, Pasquale Buonpensiere; quattro anni sia per il revisore Gianni Bendandi e per l’ex consigliere Gianni Lorenzoni. Le richieste minori sono arrivate per gli ex componenti del collegio sindacale, Vittorio Agostini e Giuseppe Magni, con una pena di 3 anni e sei mesi. I nove imputati sono accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta impropria e per distrazione e tentato ricorso abusivo al credito.