Pronto soccorso, nodo dimissioni Fino a dodici ore per il ricovero

La situazione dei Pronto soccorso di nuovo al centro della Conferenza territoriale sociale e sanitaria. All’incontro di ieri erano presenti Erika Ferranti, vicepresidente della Ctss, Consuelo Basili, direttrice sanitaria del Sant’Orsola, Paolo Bordon e Lorenzo Roti, rispettivamente direttore generale e sanitario dell’Ausl, Anselmo Campagna, direttore generale del Rizzoli e i sindaci presidenti dei comitati di distretto.

Tra i punti all’ordine del giorno la situazione dei ricoveri dal Pronto soccorso al Policlinico. Sebbene la situazione sia migliorata rispetto a dicembre e in particolare al periodo delle festività natalizie, uno dei ’nodi’ resta quello dei tempi di permanenza in attesa del ricovero, attualmente la media è attorno alle 12 ore, a causa della difficoltà a trovare posti letto liberi per le difficoltà collegate alle dimissioni. Una buona notizia arriva dal calo degli ingressi dovuti al Covid. La difficoltà di avere a disposizione sul territorio letti di cure intermedie è ancora protagonista del dibattito e per questo ora verrà predisposto un elenco di azioni su cui poter lavorare nei prossimi mesi. Intanto, il Rizzoli la prossima settimana darà una mano per i letti di traumatologia con due posti in più. E restando all’interno dell’Istituto ortopedico, si osserva un boom di progetti di ricerca: sono 98, per un valore di 25 milioni di euro, mentre nel corso dell’anno ne partiranno altri 12 per 8 milioni di euro. Così il Rizzoli avrà 110 progetti attivi finanziati per oltre 33 milioni, un risultato da record che è stato presentato in Ctss dal direttore generale Campagna e dalla direttrice scientifica Milena Fini. I finanziamenti arrivano da più fonti, tra cui i ministeri della Salute e dell’Università, Regione, Unione Europea, Pnrr, 5per mille. Tra gli ambiti la personalizzazione delle cure e della riabilitazione, la chirurgia robotica, la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale, l’ortoplastica e la microchirurgia, le terapie farmacologiche innovative e biomateriali e le tecniche di radiologia interventistica.

HERPES ZOSTER

L’Ausl ha sospeso le prenotazioni della vaccinazione contro l’Herpes zoster. Nel proprio sito, l’Azienda precisa che "rimangono confermati gli appuntamenti già prenotati per febbraio" e che "una carenza nelle forniture del vaccino Zostavax, che previene l’insorgenza dell’Herpes zoster, noto anche come Fuoco di Sant’Antonio, rende necessaria la sospensione delle prenotazioni del vaccino indicato per gli over 65. L’Aifa ha reso noto che il vaccino non sarà disponibile, a causa di ritardi nella produzione, fino al 15 febbraio 2023. Pertanto le prenotazioni future sono state momentaneamente sospese".