Pubblica Assistenza in lutto: "Siamo distrutti dal dolore"

"Sono morti a neanche un chilometro di distanza dalla nostra sede. Ieri sera (l’altro ieri sera ndr) – dice Franco Vignocchi, presidente del ‘Centro assistenza - pubblica assistenza’ di San Matteo della Decima – Giorgio e Silvano, che erano molto amici, si sono messi d’accordo per il trasporto. Giorgio doveva andare all’ospedale Maggiore a fare una visita e così è stato. Poi al ritorno, a circa un chilometro dalla nostra sede il terribile incidente. Tutti noi dell’associazione siamo rimasti allibiti. Senza parole. Anche perché in tanti anni di attività mai prima si era verificato un fatto di una gravità del genere. Siamo rimasti sbigottiti e la prima reazione è stata quella di voler chiudere il nostro Centro assistenza. Poi è subentrato il ripensamento. Ad ogni modo abbiamo deciso di organizzare una assemblea che è stata fissata per domani sera (stasera ndr) per parlare dell’accaduto e per decidere il nostro futuro".

"Silvano – continua il presidente che non nasconde la sua emozione ricordando il volontario -, era un ex funzionario della Coldiretti e faceva volontariato da noi da una quindicina di anni. Era sposato e aveva due figli. Mentre Giorgio, che è stato infermiere specializzato nell’ospedale di Crevalcore, viveva da solo. Silvano cantava nel coro della chiesa parrocchiale e faceva parte del consiglio pastorale. In parrocchia era molto attivo così come nella nostra associazione. Per noi seguiva anche le pratiche amministrative".

Si associa al ricordo Floriano Govoni, editore e fotoreporter della casa editrice di Decima Marefosca. "Sono terribilmente scosso – dice Govoni che non trattiene l’emozione – per quanto successo, mi mancano le parole. Perché ho perso un amico. Un amico con la ‘A’ maiuscola. Silvano era molto presente in parrocchia e disponibile verso la Pubblica assistenza. Era un uomo gentile, rispettoso, stimato, sempre disponibile verso il prossimo". E Govoni aggiunge: "E così ha fatto anche oggi (ieri ndr) quando si è detto pronto a portare l’amico Giorgio, che è stato molto attivo nel calcio dilettantistico, alla visita medica. Silvano era rientrato da poco dal mare e non ha esitato a dare la propria disponibilità. Ma un destino crudele l’ha portato via all’amore dei suoi cari e all’affetto dei suoi tanti amici".

Pier Luigi Trombetta