Incidente oggi a Bologna, pulmino si schianta contro un camion: due morti

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 5 settembre 2023 – Due pensionati sono morti oggi a San Giovanni in Persiceto a causa di un incidente stradale frontale. Tutto è successo intorno alle 10,30 lungo via Cento, la strada che collega San Giovanni in Persiceto a San Matteo della Decima, in località La Baracca.

Un Fiat Doblò con a bordo i due pensionati si è scontrato frontalmente contro un camion che procedeva dalla direzione opposta. Il conducente del pulmino è morto sul colpo mentre il passeggero poco dopo. Il camionista è stato portato all’ospedale Maggiore in ambulanza in condizioni di salute di media gravità. Sul posto sono prontamente arrivate le ambulanze del 118, la polizia locale di Persiceto e i vigili del fuoco.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilevi di rito ed hanno informato il magistrato di turno. Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che il Doblò, che procedeva in direzione di San Matteo della Decima, sia sbandato prima urtando il guard rail e poi sia finito contro il mezzo pesante.

L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione stradale, dato che via Cento è sempre molto trafficata e si sono formate lunghe code.