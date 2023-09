Incidenti in A14 oggi: auto in fiamme e maxi tamponamenti causano lunghe code

Bologna, 3 settembre 2023 – Dieci chilometri di coda in A14, alle 12,30 tanto che Autostrade consiglia – a chi è in viaggio verso nord – di uscire a Faenza, percorrere la via Emilia, per poi rientrare in autostrada a Castel San Pietro. E’ una mattinata di travagliato rientro quello che si sta consumando sul ‘solito’ tratto (tra Imola e Bologna) della ‘solita’ A14.

Lungo la carreggiata tra Imola e Castel San Pietro sono andate in fiamme due auto, con il fumo visibile da lontano e qualche chilometro più a nord c'è stato un tamponamento con sette vetture coinvolte.

E non va meglio in direzione sud: più o meno alla stessa altezza, c'è stato un altro incidente in corsia di sorpasso tra due auto. Polizia stradale e vigili del fuoco sul posto. Da quanto si apprende ci sono alcuni feriti, non sono ancora note le condizioni.

Alle 12.30 circa, nel tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, è stato risolto l'incidente che ha visto coinvolte tre autovetture al km 44 e a seguito del quale due hanno preso fuoco. Attualmente, sul luogo dell'evento, si transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda in direzione Bologna.

Notizia in aggiornamento