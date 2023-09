Incidente in autostrada: due auto prendono fuoco

Incidente con auto in fiamme, tamponamenti e una coda di oltre 10 chilometri ieri mattina in autostrada. Alle 12.30 circa sull’A14, nel tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro – in direzione Bologna –, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolte tre autovetture al chilometro 44, e a seguito del quale due hanno preso fuoco. A riferire subito dell’incidente di ieri mattina è stata direttamente la società Autostrade. Circolazione e viabilità in tilt sul luogo dell’evento, dove tutte le corsie sono comunque rimaste transitabili, ma dove si è registrata una coda a causa dell’incidente che ha raggiunto addirittura i 10 chilometri, con diversi disagi per gli automobilisti che hanno transitato nel tratto interessato. Qualche chilometro più su, un altro incidente – sempre di mattina – che ha visto coinvolte sette vetture. Polizia stradale e vigili del fuoco sono accorsi immediatamente sul posto per occuparsi dell’incidente e consentire anche la ripresa regolare della circolazione lungo l’autostrada. Da quanto si apprende alcune persone sono rimaste ferite, ma nessuno risulterebbe in gravi condizioni.