Pugni, sputi e minacce alla moglie incinta: marito violento finisce in carcere

Bologna, 13 marzo 2024 - Subito dopo il matrimonio, celebrato nel 2007, per una donna di circa trent'anni è iniziato un vero e proprio incubo fatto di minacce, spinte, sputi e aggressioni verbali e fisiche subite dal marito, un quarantaseienne di origine albanese.

La donna dopo 17 anni ha trovato la forza di denunciare tutto ai carabinieri della caserma di viale Enrico Panzacchi, dove si è presentata una decina di giorni fa per raccontare quanto ha dovuto subire in questi anni. La vittima ha spiegato ai militari dell'Arma che dopo essersi sposata nel 2007 in Albania si è trasferita in Italia, in provincia di Bologna, con il marito. Il matrimonio è subito diventato un incubo tanto che l'uomo non perdeva occasione per insultare, minacciare e aggredire la moglie con spinte, sputi, tirate di orecchie, schiaffi, pugni in testa, strette attorno al collo e altre prevaricazioni

In un'occasione la donna aveva dimenticato di chiudere il portone di casa e il marito l'aveva chiusa in bagno, picchiandola con schiaffi e pugni, trascinandola per i capelli e fermandosi soltanto di fronte all’intervento di uno dei due figli minorenni che, preoccupato per lo stato di gravidanza della mamma, che stava per avere il terzo figlio, le ha detto: “Mamma ho paura che papà ti faccia male e il bimbo ti esca dalla pancia”.

La donna ha così chiesto aiuto ai carabinieri: “Tanto mi ha ucciso dentro ogni volta, soprattutto quando mi picchiava mentre ero incinta, perché questi anni non ho vissuto, sono sopravvissuta”, ha detto la donna ai militari dell'Arma. Nei confronti del quarantaseienne, ora indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, è stata applicata la custodia cautelare in carcere e per questo è stato portato alla Dozza.