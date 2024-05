Pusher arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Stazione Indipendenza hanno arrestato un 26enne straniero, senza fissa dimora, disoccupato e noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata del 3 maggio durante un servizio antidroga in piazza XX Settembre e vie limitrofe, a seguito delle molteplici segnalazioni fatte dai cittadini. I militari hanno sorpreso il 26enne mentre cedeva per pochi euro una dose di hashish a un altro cittadino straniero. La perquisizione personale ai danni del 26enne ha poi portato a scoprire altre sostanze stupefacenti: 6,5 grammi di hashish, quasi 4 di cocaina già suddivisa in 29 dosi e 3,5 di Mdma, oltre a 314 euro, ritenuti provento dello spaccio. Sia le sostanze che il denaro sono stati sequestrati e il 26enne, su disposizione della Procura, è stato arrestato e portato alla Dozza in attesa dell’udienza per direttissima.