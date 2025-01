’Qui è altrove’: un altro carcere secondo. Pannone e Punzo

Un altro carcere è possibile. Lo racconta il documentario ’Qui è altrove: buchi nella realtà’ scritto e diretto da Gianfranco Pannone e distribuito da Bartlebyfilm. In città sarà possibile vederlo domani alle 21,15 al Pop Up cinema Arlecchino, con lo stesso regista e con Armando Punzo, fondatore della Compagnia della Fortezza che lavora da 35 anni nel carcere di Volterra e che anima il progetto ’Per Aspera ad Astra’. Il doc racconta il lavoro del teatro in carcere che a Volterra resta un’isola virtuosa in un panorama detentivo altrimenti spesso desolante.