Rapina a Bologna a una donna, passante rincorre i tre ragazzini e recupera la borsa / Video

Bologna, 24 marzo 2023 – In tre, hanno accerchiato una bolognese di circa sessant’anni. Gli aggressori erano giovanissimi, uno anche armato di coltello. L’ennesima rapina ai danni di una donna è avvenuta intorno alle 18 in pieno centro a Bologna, in vicolo Urbaga (una stradina tra via Nazario Sauro e via Morgagni).

I tre ragazzini, dopo averla minacciato la vittima, l’hanno derubata della borsa e buttata a terra. La pensionata è stata subito soccorsa dai passanti e un cittadino (video) ha rincorso i tre baby balordi, riuscendo a raggiungerli e recuperare la refurtiva, ma senza riuscire a bloccarli.

I tre sono scappati verso via Azzo Gardino. Sul posto è intervenuta la polizia ha avviato le ricerche per riuscire a individuarli e fermarli.

