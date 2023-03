Rapina a Bologna: aggredite allo sportello bancomat, due donne derubate di tremila euro

I carabinieri sono intervenuti per le due rapine, avvenute giovedì e ieri mattina, in via Dagnini, davanti allo sportello dell’Unicredit

Bologna, 5 marzo 2023 – Due rapine, in pieno giorno, per 3mila euro di bottino. I carabinieri della compagnia Bologna Centro sono al lavoro per individuare l'ignoto rapinatore che ha messo a segno le due rapine ai danni di due donne, aggredite mentre erano al banconat dell'Unicredit di via Dagnini a prelevare. Il primo episodio è avvenuto giovedì: la vittima è stata spintonata dall'uomo, che le ha strappato dalle mani i soldi che aveva appena prelevato allo sportello. L'altro episodio, invece, risale a ieri mattina. In questo caso la donna è stata soltanto minacciata dal delinquente, che le ha portato via il denaro. Complessivamente, 3mila euro di bottino. Le vittime hanno subito dato l'allarme e su entrambe le rapine sono adesso in corso indagini. I militari dell'Arma hanno già acquisito i video dell'impianto di sorveglianza dell'istituto di credito, per riuscire a individuare il rapinatore di via Dagnini, fuggito via subito dopo i colpi senza lasciare tracce, e hanno raccolto le descrizioni fornite dalle donne e dai testimoni che le hanno soccorse.