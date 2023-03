Abusi sui suoi alunni: video choc inchioda professore delle medie, nel mirino della Procura di Bologna

A sporgere denuncia la mamma di una alunna appena adolescente

Bologna, 4 marzo 2023 – Un video inequivocabile. Il professore svestito, con attorno dei ragazzini, chiede loro di calciarlo. Suoi studenti. Della scuola media. Di tredici anni.

È questo il filmato trovato con orrore da una mamma nel cellulare di sua figlia, una delle alunne del professore che si trovava con lui in quel video. Sotto choc, la donna ha denunciato tutto quanto, consegnando anche il telefonino della figlia con il video incriminato agli inquirenti.

Ora il docente, che insegna in una scuola media della Bassa, a quanto si apprende da fonti informali è indagato: sulla sua posizione stanno lavorando le forze dell’ordine coordinate dalla Procura, con il sostituto procuratore Giampiero Nascimbeni. L’accusa, pesantissima, sarà formalizzata in violenza sessuale su minorenni.

Ieri mattina intanto è stata sentita l’adolescente la cui denuncia ha fatto partire l’inchiesta. La giovanissima ha dovuto fornire le circostanze di questi incontri che a quanto si apprende avrebbero coinvolto il professore, insospettabile e pare stimato nel proprio ambiente, e alcuni suoi studenti ’prediletti’, un gruppetto composto da alcuni ragazzini di entrambi i sessi.

Con cui si ritrovava – non è al momento noto se quanto registrato nel video sia accaduto solamente una volta oppure se si trattasse di riunioni frequenti o addirittura regolari tra l’uomo e i ragazzini, o se avvenissero anche al di fuori dell’ambiente scolastico – in contesti dal clima apparentemente scherzoso, ma che sfociavano poi in vere e proprie molestie, con il professore che non esitava a togliersi tutti i vestiti davanti ai ragazzi che in teoria avrebbe dovuto educare e tutelare in un ambiente protetto come quello scolastico.

Gli inquirenti sono al lavoro, chiusi nel massimo riserbo, per fare luce il più possibile su una vicenda tanto delicata.

Il cellulare della ragazzina sarà analizzato anche per risalire a eventuali contatti o messaggi da parte del docente, per chiarire anche il coinvolgimento degli altri compagni di scuola.

La scoperta del video da parte della mamma dell’alunna e la successiva denuncia risalgono a un paio di settimane fa.

Da allora sono scattate le attività di indagine, anche se a quanto si apprende la formulazione del reato di violenza sessuale nei confronti dell’indagato è stata fatta solo in un secondo momento.

Starà alle forze dell’ordine che si stanno occupando degli approfondimenti chiarire i dettagli della scabrosa vicenda e valutare le prossime mosse, necessarie anche per mettere al sicuro i giovani studenti.

Una storia delicatissima, che coinvolge preadolescenti o appena adolescenti vulnerabili. E su cui la Procura sta lavorando alacremente, nel massimo riserbo, per fare chiarezza il prima possibile.

Se l’accusa di violenza sessuale troverà i riscontri necessari, il professore potrebbe rischiare fino a sei anni di reclusione in carcere.