Record di Labanti e Nanni Ricavi a quota 23 milioni a Anzola (BO)

ANZOLA (Bologna)

Continua il percorso di sviluppo di Labanti e Nanni Industrie Grafiche e Cartotecniche. L’azienda di Anzola Emilia, nel bolognese, attiva nel settore della cartotecnica, ha chiuso

il bilancio 2022 con ricavi a 23 milioni di euro, +25% rispetto all’anno precedente. Parametri positivi per tutti i principali indicatori finanziari: il margine operativo lordo ha raggiunto i 2,6 milioni, che verranno in parte investiti a sostegno del piano strategico aziendale per incrementare i livelli di qualità delle produzioni all’insegna

della sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa.