Regole ferree in tutta la zona. Stop agli alcolici alle 20

Occhi puntati sulla festa del Pratello. E il sindaco Matteo Lepore, per evitare disordini, ha firmato l’ordinanza che contiene le misure per garantire la sicurezza urbana in occasione della manifestazione ‘Pratello R’esiste 2025’, in programma dalle 10 alle 20.30. Nell’area che comprende via del Pratello, piazza San Francesco, piazza Malpighi (lato civici dispari), piazza di porta Sant’Isaia, via Sant’Isaia, via San Felice, i pubblici esercizi e i circoli privati dovranno smettere di somministrare bevande alle 20 e chiudere alle 20.30.

L’ordinanza, inoltre, vieta in tutta l’area interessata dalla manifestazione, l’allestimento di punti di somministrazione di bevande all’esterno delle attività, esclusi quelli autorizzati all’interno della manifestazione ’Pratello R’Esiste’. In tutta la zona è vietata, inoltre, la vendita per asporto, anche da distributori automatici, di bevande alcoliche in lattine e contenitori di vetro, dalle 7 di oggi alle 6.30 di domani.

In piazza San Francesco e nell’area della manifestazione in via del Pratello e vie limitrofe è vietato l’accesso con bevande in contenitori di vetro o lattina; l’abbandono di qualsiasi contenitore e rifiuti vari; l’ingresso con qualsiasi strumento musicale e apparecchi di riproduzione musicale o destinati alla diffusione di suoni; l’accesso con spray urticanti. Non sarà possibile accedere e stazionare nella parte pedonale di Piazza San Francesco, dalle 10 di oggi alle 6.30 di domani, se non per accedere alla Basilica e ai giardini di piazza San Francesco.

Il giardino Otello Bignami, ospiterà attività per famiglie e bambini gestite dagli organizzatori fino alla chiusura, comunque non oltre le 13 di oggi. La gestione di Piazza San Francesco, a cura del Comune, con la presenza di polizia locale, street tutor e ausiliari di prossimità, prevede postazioni di controllo ai 3 punti di accesso per il rispetto dell’ordinanza, 12 bagni chimici, quindi 6 in più rispetto al 2023 (mentre lungo via del Pratello i bagni chimici aumentano a 30, 5 in più rispetto al 2023) e un presidio di soccorso del 118 con operatori mobili e un mezzo di Hera, per distribuire acqua potabile gratuita. Tre ambulanze sono previste in via Calari, lungo via Pietralata e nel tratto carrabile in prossimità di piazza san Francesco.