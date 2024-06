Riapre il chiosco di Prunaro. I gestori: "Pronti alla sfida"

Una notizia molto attesa dalla cittadinanza della frazione, e che ora diventa realtà. Prunaro di Budrio tornerà ad avere il suo chiosco, che inutilizzato da moltissimi anni, tornerà ad essere operativo a pieno regime. L’amministrazione comunale di Budrio, per volontà del sindaco Debora Badiali, aveva pubblicato un apposito bando la scorsa primavera, proprio con l’obiettivo di ridare vita e slancio alla struttura di proprietà del Comune. Questo spazio, infatti, quando era ancora operativo era un grande punto di riferimento della frazione e del territorio in generale, ma da molti anni era rimasto sfitto ed inutilizzato.

La gara si è conclusa con l’assegnazione del chiosco ad Angelo e Michela, già titolari dell’Osteria di Fiesso, storica attività ristorativa della poco distante frazione di Castenaso. Angelo e Michela hanno già iniziato i lavori, senza perdere tempo, con l’obiettivo di poter rendere il chiosco operativo per la stagione estiva, indicativamente entro il mese di luglio.

I due nuovi titolari si dicono soddisfatti: "La sfida sarà doppia: ci sarà da garantire di nuovo un servizio importante a chi abita in frazione, ma anche da mettere a disposizione l’esperienza e la qualità per le attirare persone da fuori".

In questo senso molto importante è la presenza di uno spazio esterno, le ampie zone di verde, i giochi per i bambini e anche zone attrezzate per lo sport. Così il primo cittadino Badiali: "Dopo tanti anni Prunaro tornerà ad avere il suo chiosco. Una attività utile e molto attesa dalla frazione, ma la posizione (vicina alla San Vitale), l’ampio parco attrezzato e parcheggi comodi la rendono strategica per chi lavora nelle fabbriche accanto, per chi va o torna dal mare e per i tanti che cercano buon cibo fuori dalle mura cittadine".

z.p.