Riapre oggi un tratto di via Carbonesi Da via Tagliapietre a via Barberia

Riapre oggi al traffico il tratto di via Carbonesi che va da da via Tagliapietre a via Barberia, dopo la conclusione dei lavori di ripavimentazione.

Lo fa sapere il Comune, precisando che i lavori proseguiranno ora su via Collegio di Spagna, che sarà chiusa al traffico dal civico 1A al civico 52A.

Per i residenti, l’accesso a via Collegio di Spagna sarà garantito passando da via Belfiore.

Intorno alla metà di marzo verrà quindi chiuso il tratto finale di via Tagliapietre e il traffico privato sarà deviato sull’asse principale Carbonesi-Barberia.

La riapertura al traffico – pubblico e privato sulle vie Carbonesi, Barberia e Collegio di Spagna – viene confermata per sabato 1 aprile.

I lavori di riqualificazione di via Carbonesi – con chiusura dell’intera via, compresa tra le vie d’Azeglio e Collegio di Spagna – sono cominciati il 6 giugno dell’anno scorso.

L’intervento, del valore di 1,9 milioni di euro, è stato finanziato dal Comune (1,2 milioni di euro) e dal Gruppo Hera (700mila euro). "I lavori – spiega il Comune – hanno portato alla riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti in via de’ Carbonesi, alla rimozione delle barriere architettoniche e al miglioramento generale del grado di sicurezza nella fruizione della strada da parte di tutti, mediante il rifacimento totale della pavimentazione stradale con nuovi basoli in granito".