Riapre via di Sabbiuno sui colli Bolognesi: ecco quando

Bologna, 28 novembre 2024 – Finalmente riapre al traffico un tratto importante che ripristina la viabilità sui colli Bolognesi. Parliamo di via di Sabbiuno che, dopo i lavori di ripristino della frana del maggio 2023, riapre venerdì 29 riapre.

Il cantiere è stato caratterizzato da un consolidamento della scarpata tramite opere strutturali di notevole rilevanza. Le finiture e la posa dell’asfalto verranno realizzate entro la prossima primavera, quando le temperature saranno più compatibili con la natura degli interventi.

La strada riapre, dunque, anche se "l'intervento non è concluso del tutto, in quanto l'asfaltatura – spiega Benedetta Corsano, dirigente dell'unità Manutenzione strade e verde del Comune – dovrà essere necessariamente rimandata a una stagione più consona a questo tipo di lavorazioni e quindi alla primavera. Però non ci saranno i disagi che purtroppo i cittadini hanno dovuto subire in questi tre mesi di lavori", avviati nel corso dell'estate.

Per quanto riguarda il costo dei lavori si parla di circa 630mila euro, anticipati dal Comune, ma recuperati nell’ambito del Pnrr, essendo rientrato nell’Ordinanza a firma del Commissario Straordinario, generale Figliuolo.

Sul nodo della viabilità sul territorio metropolitano si ricorda anche l’apertura di un tratto del nodo di Rastignano, nel comune di Pianoro; e il completamento di un tratto di tram in centro a Bologna.

Gli altri interventi sui Colli

Tra gli altri interventi, "via dei Colli è in fase conclusiva" mentre è ora "in fase di ripresa, ma è veramente logorante questa attesa – sottolinea la dirigente – via degli Scalini. Contemporaneamente stiamo avviando anche l'intervento su via Monte Albano e i primi dell'anno verrà avviata anche via delle Lastre. In via Torriane è in corso l'intervento da parte del Consorzio della bonifica renana, su nostro mandato". Poi ci sono i progetti "su via della Fratta, via Barbiano, via del Poggio e via del Paleotto, che sono quelli non ancora avviati e sui quali siamo attesa da parte della struttura commissariale dell'individuazione della committenza ausiliaria". Corsano segnala di aver "sollecitato" proprio ieri i collaboratori del generale Francesco Figliuolo, chiedendo loro di "darci dei riscontri perché sono interventi individuati a carico di una committenza ausiliaria e rientranti nel Pnrr, quindi seguono una procedura un po' diversa rispetto a quelli già avviati e in corso". Aggiunge la dirigente comunale: "Comunque, per non 'perdere tempo', abbiamo avviato le proposte progettuali che sono in fase di valutazione da parte degli enti competenti e degli altri uffici dell'amministrazione, in particolare il settore Transizione ecologica sulla compatibilità e la coerenza dal punto di vista del rischio idraulico". I progetti, insomma, sono stati già "imbastiti in modo tale da poterli consegnare alla committenza ausiliaria nel momento in cui verrà firmata la convenzione e, in un certo senso, accelerare le operazioni".