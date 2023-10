Richiesti autisti con patenti per gru e piattaforme aeree

Truck Top Srl ricerca autisti con patenti C e CQC con uso auto-gru, piattaforme aeree e carrelli elevatori. Il luogo di lavoro si trova a Villanova di Castenaso: l’orario è a tempo pieno dal lunedì al venerdì (dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16). Come sottolineato, per questa mansione è indispensabile la patente C e CQC. Preferibile, inoltre, il possesso della patente E; Preferibile esperienza nella mansione, uso del tachigrafo, essere auto o moto muniti. Scuola dell’obbligo; preferibile possesso abilitazioni per gru, autogru, Ple e carrelli elevatori, ma non indispensabili in quanto si potrebbero conseguire in azienda. Per candidarsi, come negli altri casi, dopo essersi registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it)

o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.