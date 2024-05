Rifiuti, il mercoledì ’passa’ l’ecomobile di Hera

A Minerbio arriva l’Ecomobile di Hera, il servizio per consegnare rifiuti non conferibili alle raccolte porta a porta e domiciliari. Da oggi, tutti i mercoledì, a rotazione, nel capoluogo e a Ca’ de Fabbri, si potranno portare i materiali che, per dimensioni o tipologia o peso, non possono essere conferiti nelle raccolte stradali o alle raccolte domiciliari. "Sono sicura che questo servizio sia un ottimo strumento per fare ancora meglio la raccolta differenziata – ha dichiarato la sindaca Roberta Bonori–, perché ci offre un’alternativa più comoda per smaltire rifiuti che non possono essere conferiti nella raccolta stradale e in quella domiciliare. La salvaguardia dell’ambiente è una priorità dell’Amministrazione e passa anche attraverso il potenziamento del servizio di raccolta differenziata messo in atto in questi mesi. Molti cittadini hanno assunto un comportamento consapevole e responsabile nel consegnare i loro rifiuti a un ciclo virtuoso di recupero, che ha portato Minerbio ad aumentarne considerevolmente la percentuale, ma abbiamo un obiettivo importante da raggiungere l’84% entro il 2025. Una sfida da vincere insieme". Nelle giornate dedicate, a partire da oggi, dalle 8 alle 14 (esclusi i festivi), il personale specializzato di Hera sarà a disposizione dei cittadini.