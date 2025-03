Rimorchio contro un autocarro. Traffico in tilt all’ora di punta

Disagi alla circolazione e lunghe code, ieri mattina a Crespellano, per un incidente avvenuto poco prima delle 8,30 nella rotatoria di raccordo tra il casello autostradale di Valsamoggia e la bretella di collegamento con la Nuova Bazzanese (nella foto). Per cause che sono all’esame della Polizia locale di Valsamoggia un autoarticolato appena uscito dall’autostrada si è sganciato dal semirimorchio che, privo di ogni vincolo, è andato a concludere la sua corsa fuori controllo contro un altro autocarro che procedeva in direzione opposta. Lo schianto si è verificato nell’isola spartitraffico e non ha causato feriti. Illeso il conducente del mezzo pesante centrato dal rimorchio. L’intervento della Polizia locale ha agevolato le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata, così da ridurre al minimo i problemi di viabilità intorno al nodo viario.