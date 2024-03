Rivoluzione in viale Oriani a Bologna, Orioli tranquillizza i cittadini: "Troveremo altri parcheggi"

Bologna, 2 marzo 2024 – Prove di dialogo tra i residenti di viale Oriani e l’amministrazione comunale. Valentina Orioli, assessora alla Mobilità, era presente al sopralluogo di ieri, intorno all’ora di pranzo, insieme ai tecnici di Palazzo d’Accursio per incontrare i cittadini a dir poco critici rispetto al progetto di riqualificazione del viale, al centro di un intervento simile a quanto già visto nelle vie Mengoli e Laura Bassi.

Da una parte i residenti, che lamentano "la sparizione di almeno 28 posti auto", oltre a imbottigliamenti continui, dato che così "la strada risulta l’unico sbocco sui viali sia per chi viene da via Gandino sia per chi arriva da via Mezzofanti, e alle nuove "aiuole sproporzionate". Dall’altra il Comune, che ripete come "i parcheggi rimossi saranno soltanto 16" e che "l’intervento, realizzato a lotti, è ancora in fase di avanzamento e quindi non si escludono eventuali modifiche".

Non solo: "C’è un dialogo aperto con l’Ausl per recuperare alcuni posti in via Guinizelli, attualmente riservati al personale del Sant’Orsola – spiega Orioli –. Questo aspetto era già previsto dagli accordi stretti con il Policlinico. Poi abbiamo detto ai cittadini che siamo disposti a discutere sulla ridefinizione di strisce blu e bianche (destinate ai residenti, ndr). Insomma, l’incontro è andato bene e sul piano sosta abbiamo tranquillizato i presenti".

Per Orioli, dunque, "i residenti hanno preso in considerazione l’intervento già completato (nella aprte di viale che affaccia su piazza Trento e Triste, ndr), moltiplicandolo per l’intero viale e deducendo, così, un bilancio dei parcheggi diverso da quello effettivo".

C’è poi il nodo della nuova ciclabile, al centro delle polemiche così come le ultime nate in città non più sul marciapiedi, ma a lato della carreggiata.

"Quando i lavori finiranno, il viale sarà rallentato rispetto alla sua natura iniziale – prosegue l’assessora –. Fare una strada a priorità ciclabile ha senso perché vanno inseriti alcuni accorgimenti".

Insomma , dialogo sì, ma il Comune sembra intenzionato ad andare avanti a spron battuto: "Sempre che non imperversi il maltempo, il cantiere continuerà procedendo per lotti", conclude Orioli. Non è chiaro, però, quanto dovrebbe durare l’intero intervento.

Prove di dialogo, appunto, anche perché per i residenti la priorità resta quella di recuperare stalli per le auto e l’auspicio è proprio quello di poter contare sull’area in via Guinizelli.