Rogo di via Bertocchi. Sabato l’addio a Stefania e ai suoi tre bambini

Si svolgeranno sabato mattina i funerali di Stefania Nistor e i suoi tre bimbi, Giorgia Alexandra Panaite, Mattia Stefano e Giulia Maria, morti venerdì scorso nell’incendio di via Bertocchi. Dalle 8 alle 10 sarà allestita la camera ardente in Certosa, dopodiché, alle 10.30, prenderà il via la funzione nella chiesa ortodossa San Luca Evangelista di via Olmetola, celebrata dal parroco Trandafir Vid con altri sacerdoti e da Atanasio di Bogdanie, vescovo ausiliare della Diocesi ortodossa romena d’Italia. Le salme faranno poi ritorno in Certosa per la sepoltura: il cimitero è stato scelto proprio per far sì che la mamma e i suoi tre bambini riposino vicini alla nonna materna e al resto della famiglia. Delle spese per i funerali si occuperanno Comune e Chiesa ortodossa.

Sul sagrato della chiesa, saranno poste delle casse audio per permettere anche a chi non riuscirà a entrare di ascoltare la funzione. Ai funerali, oltre ad amici e parenti di George e Stefania – in molti stanno arrivando dalla Romania e da Tivoli, dove la coppia aveva vissuto prima del trasferimento sotto le Due Torri – è attesa una grandissima partecipazione.

La giovane madre rumena di 32 anni, la bimba di 6 e i due gemellini di 2, sono morti nella notte tra giovedì e venerdì in un incendio che si è sviluppato nell’appartamento dove vivevano, in via Bertocchi 55. Un rogo che sarebbe partito, stando a quanto finora ricostruito, da un cortocircuito di una stufetta elettrica, posta sul comò di fronte al letto, tra abitini e giocattoli dei piccoli. Quello che il tecnico incaricato dalla Procura dovrà stabilire è se il problema sia nato dall’apparecchio o dall’impianto elettrico. Una tragedia immane che ha sconvolto non solo Bologna, ma l’Italia intera. La famiglia di Stefania e il padre dei bambini George – che dopo la notizia della tragedia era stato colpito da malore – si è chiusa nel riserbo. "Il dolore di George non si riesce a descrivere con le parole. Non possiamo immaginare lo strazio che sente un marito, un padre che ha perso tutti i figli", aveva spiegato nei giorni scorsi padre Trandafir, dopo aver incontrato l’uomo con i genitori di Stefania e ai suoi fratelli.

Chiara Caravelli