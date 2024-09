Ruba un iPhone, incastrato dal Gps grazie a un’app: arrestato

Bologna, 29 agosto 2024 – Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna per aver rubato insieme a un connazionale un iPhone 13 Pro. Ad incastrarlo, il Gps. Il ragazzo, straniero, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette per tentato furto aggravato in concorso. È successo di notte, verso le 2, quando una pattuglia del Radiomobile, coordinata dal maggiore Alessio Perlorca, nel corso di un servizio perlustrativo nel centro cittadino, all’altezza di via Righi è stata avvicinata da due giovani ragazzi, uno dei quali ha riferito ai militari di essere stato da poco derubato del proprio telefono cellulare iPhone 13 Pro da due magrebini.

Questi, subito dopo il furto, si erano velocemente dileguati. Appresa la notizia, i militari, grazie anche alle indicazioni sulla posizione Gps in tempo reale del cellulare ricevute dalla vittima, che nel frattempo è riuscito a localizzare il telefono grazie a un’app e al proprio MacBook, hanno individuato e consentito il riconoscimento di uno dei due stranieri in piazza Roosevelt. All’interno della borsa a tracolla del 23enne, i militari hanno recuperato l’iPhone 13 Pro precedentemente rubato.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna

Il telefono è stato riconosciuto e restituito al proprietario. Mentre il 23enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Bologna, portato in tribunale per procedere col giudizio per direttissima, all’esito del quale è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

Come rintracciare un cellulare perso o rubato

Può capitare a tutti, purtroppo, di perdere il cellulare o che questo venga appunto rubato. Come si può rimediare? In caso di iPhone si può rintracciare il dispositivo anche da spento, solo se però è aggiornato a iOS 15, altrimenti si può individuare solo ed esclusivamente quando l'iPhone è acceso. Per poter rintracciare l'iPhone basta utilizzare il servizio Trova il mio iPhone inserendo mail e password del proprio ID Apple (che deve essere il medesimo in uso sull'iPhone che è stato rubato). Una volta all'interno della schermata principale del servizio, cliccare sulla voce Tutti i dispositivi nella barra in alto e dal menu che appare selezionare l'iPhone che è stato rubato. Anche in questo caso in pochi secondi verrà caricata una mappa che mostrerà la posizione attuale del dispositivo. Tra l’altro, a partire da iOS 15 è possibile rintracciare anche un iPhone spento o offline grazie alla rete Dov'è. Nel caso di dispositivi Android dotati di servizi Google si può sfruttare il servizio “Trova il mio dispositivo”; con questo servizio di può rintracciare un cellulare rubato gratis e si può anche decidere, successivamente, di bloccarlo o resettarlo da remoto. Basta andare su questa pagina web ed eseguire l'accesso al proprio account Google, che deve essere lo stesso in uso sul cellulare rubato. Se non si ha un pc a disposizione, si può accedere ad un altro smartphone Android usando l'app “Trova il mio dispositivo”, disponibile su Play Store: bisogna aprire l'app e toccare il pulsante Continua come XXX, oppure, nel caso si stia utilizzando lo smartphone di un amico, occorre andare su Accedi come ospite e inserire mail e password del proprio account Google. Nel caso di smartphone Android se il cellulare è spento non può essere rintracciato, ma si può ottenere l'ultima posiziona rilevata quando era ancora acceso e connesso a una rete dati.