Salaborsa. I treni d’amore’ di Maurizio Garuti

Prima presentazione, oggi in Salaborsa alle 18, per il nuovo romanzo di Maurizio Garuti, Treni d’amore (Minerva). Assieme all’autore, che vive a San Giovanni in Persiceto, interverranno Jadranka Bentini, Matteo Marchesini e Alessandro Castellari, assieme alle letture dell’attore Saverio Mazzoni. Tutto inizia in una mattina a Bologna, quando la vista casuale di un necrologio su un quotidiano sconvolge Alfredo, protagonista e io narrante. Si annuncia la morte di Anna Ottolenghi, il suo grande amore di gioventù che gli ha cambiato la vita: da quel momento parte un viaggio nella memoria.