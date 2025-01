Sangue e paura in Bolognina. Tenta di rapinare una negoziante. E l’accoltella: ferita a una mano

Accoltellata per 40 euro. Il rapinatore aveva puntato al petto, ma la vittima si è protetta, rimanendo ferita a una mano. Ancora violenza in Bolognina, dove i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato, l’altra sera, un quarantaduenne italiano, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, che con un coltello aveva aggredito la titolare di un minimarket di via Matteotti. Erano circa le 20,30 e la donna, una cinquantenne originaria del Bangladesh, era sola nel negozio: probabilmente il rapinatore ha agito proprio approfittando della circostanza.

Una volta entrato nel negozio si è avvicinato alla donna e le ha chiesto con insistenza di consegnargli 40 euro sotto la minaccia di un coltello a serramanico. La negoziante stava consegnando i soldi, ma lui è scattato, agitandosi e pretendendo tutto il fondocassa. Quando lei si è rifiutata di dargli altro denaro, è nata una colluttazione. Il rapinatore ha tentato di colpire con il coltellino la donna al petto che, per difendersi, è rimasta ferita alla mano destra.

Intanto, era stato dato l’allarme ai carabinieri. Due pattuglie del Radiomobile hanno immediatamente raggiunto via Matteotti, individuando subito l’autore della rapina, che ancora si trovava negozio. Perquisito, il quarantaduenne è stato trovato in possesso del coltellino ancora sporco di sangue sulla lama lunga 6 centimetri, nascosto all’interno di una tasca del suo giubbino.

Sul posto è arrivato anche il 118 che ha medicato la donna, trasportata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 4 giorni. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima, mentre il coltello è stato sequestrato. L’uomo, invece, accusato di tentata rapina aggravata commessa con armi, è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno è stato accompagnato alla Dozza in attesa dell’udienza di convalida.

Nicoletta Tempera