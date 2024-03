Scarano: "Scelgo FdI, gruppo forte e coeso"

Francesca Scarano ieri ha fatto il suo ingresso ufficiale in Fratelli d’Italia. La consigliera comunale, nello scorso mandato capogruppo della Lega, è stata presentata a Palazzo D’Accursio dal gruppo Fdi al gran completo, alla presenza del viceministro Galeazzo Bignami e del senatore Marco Lisei. L’ingresso nel nuovo partito, ha spiegato Scarano, "si deve a un percorso di vicinanza e condivisione che va avanti da tempo e alla scelta di non procedere più da sola. Ho avuto 13 mesi in cui sono stata nel gruppo misto, perché avevo comunque bisogno di intraprendere un percorso un po’ in solitudine, per capire meglio. Ma poi ho scelto di aderire al gruppo che ritengo più competente, più forte e coeso". La consigliera, dal 2011 tra i banchi di Palazzo d’Accursio, ha assicutato che il suo ingresso in FdI è frutto solo della sua volontà, e non è scaturito a fronte di promesse elettorali o di posti. "E’ stata proprio una scelta matura e maturata, perché conosco bene i ragazzi, da tanto tempo, so come lavorano, ci sono più di 10 anni di condivisione in Consiglio comunale. Mi piacerà far parte di questo gruppo, sperando che la forza e la stima che Fdi ha sul territorio aumenti", ha sottolineato ancora.

Scarano ha ricordato di aver lasciato la Lega nel febbraio 2023, "ma pensavo di farlo già da tempo – ha sottolinea –, perché non trovavo più le condizioni per lavorare bene. Per questo ho parlato della forza del gruppo, caratteristica basilare che non c’era più". In altre parole, la Lega "per me era diventato un ambiente tossico", ha chiarito Scarano. Che poi ha aggiunto: "Non entro nel merito del nazionale, perché mi sono sempre occupata della dimensione locale. Poi probabilmente delle scelte si ripercuotono a cascata, ma è una questione che non mi riguarda più", ha concluso. A proposito di Lega, ad ascoltare Scarano ieri c’era anche Dario Nobile (in uscita?), consigliere di Quartiere al San Donato-San Vitale, eletto con il partito di Matteo Salvini.

pa. ros.