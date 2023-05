Scatta la lotta alle zanzare

Fino al 31 ottobre sono in vigore le misure per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse dalle zanzare, tigre e comune. Tra gli obblighi previsti nell’ordinanza a Budrio vi sono: evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza. L’ordinanza, oltre alle consuete norme comportamentali e procedure previste, stabilisce l’obbligo, da parte di chi esegue trattamenti adulticidi contro le zanzare e altri insetti di interesse pubblico in spazi privati, anche tramite l’utilizzo di impianti automatici di distribuzione dei prodotti contro le zanzare, di darne preventiva comunicazione mediante l’invio di un apposito modulo al Comune.